Hercai'nin usta oyuncusu Ayda Aksel'in kızı güzelliği ile hayran bıraktı. Haluk Semi Yüngül ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla hem oyuncu hem sunucu. Bir dönem bir müzik kanalında boy gösteren Leyla Yüngül'ün Instagram'da doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. İşte Ayda Aksel ve güzel kızı Leyla Yüngül...

Oyuncularını zirveye taşıyan Atv dizisi Hercai'nin dikkat çeken isimlerinden olan Azize Aslanbey karakterine hayat veren usta oyuncu Ayda Aksel, sosyal medyada da oldukça takip edilen isimlerden. Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel kişisel hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor.



Özellikle kızı Leyla ile paylaşımlarda bulunan Ayda Aksel'in fotoğraflarına beğeni ve yorum yağıyor. Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül'ü görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte doğal güzelliğiyle hayran bırakan Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül...