Burcu Çağrı Emre Altuğ'u görüntülerle ifşaladı

Geçtiğimiz aylarda Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'un, eski manken Burcu Çağrı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Dört yıldır birlikte olduklarını iddia ettiği şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'un, "Benim o kişiyle bir ilgim yok" sözleri üzerine eski manken Burcu Çağrı Instagram'dan, 'Yalancı konumuna düşürüldüm' dedi ve tek tek fotoğrafları ifşa etti.

İki çocuğun annesi manken ve sunucu Çağla Şıkel'den 2015 yılında boşanan ünlü şarkıcı Emre Altuğ'un eski manken Burcu Çağrı'yla aşk yaşadığı iddiası ortalığı karıştırdı. Geçtiğimiz aylarda ilişkinin duyulmasının ardından sosyal medyada Burcu Çağrı'nın Çağla Şıkel'e benzediğine dair çok sayıda yorum yapıldı.

Burcu Çağrı, geçtiğimiz aylarda sosyal medya sayfasından manidar bir paylaşım yapmıştı. Emre Altuğ'u etiketlediği gönderiye, Serdar Ortaç'ın 2002 yılında çıkardığı 'Çakra' albümünden 'Adam Gibi' şarkısının sözlerini eklemişti.

"Kırılgan mı sizce? Haksızlık karşısında asla! Tam tersi acımasızdır, çünkü dürüsttür. Arkadan vurmakla, yalan dolanla adam olunmaz. Haksızlığa da boyun eğmez. Sesini çıkartır, susmaz, susmamalı da, susmak ezikliktir. Hakkını aramalısın. Kendini kandırma, karşındakini kandırma, gerçek duygun nerede? Kaçma ondan, hatırla. Sonunda üzülen sen olacaksın. Ben nasıl üzüldüğünü biliyorum. Hatırla, hatırlamalısın. Çünkü duygun var biliyorum. Bu öyle kolay olmaz, olmayacak. Hatırla, yalansız hatırla, adam gibi hatırla. Sen de çok iyi biliyorsun. Kendi duygundan kaçma, adam gibi hadi gerçek duyguna sahip çık. Ben biliyorum, göster onu. Göstermeye cesaretin var mı? Çık delikanlı gibi, benim gibi, yani sokaktaki köpek kadar gururlu ol, bağır yüzüme. Hadi söyle gerçekleri."

Ortaköy'deki bir motosiklet dükkanında görüntülenen Emre Altuğ, Burcu Çağrı ile aşk yaşadığına dair haberler hatırlatılınca dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. 50 yaşındaki şarkıcı ve oyuncunun, "Benim o kişiyle bir ilgim yok. Çıkan haberler doğru değil" şeklindeki sözlerine Burcu Çağrı'nın ne diyeceği merak konusu olmuştu.

"YALANCI KONUMUNA DÜŞÜRÜLDÜM"

Burcu Çağrı'nın, Emre Altuğ ile arkadaş ortamında çekilen fotoğraflarını ve isimlerini taşıyan uçak biletlerini sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.

Eski manken, "Beni tanıyan ve seven yakınlarımın nezdinde yalancı konumuna düşürülmeye çalışıldığım için bu paylaşımı yapma ihtiyacı hissettim" mesajını yazdı.

"DÖRT YILDIR BİRLİKTEYDİK"

Burcu Çağrı, daha önce yaptığı açıklamada, "Dört yıldır birlikteydik. Kimse ilişkimizi yok sayamaz. Bütün çevresi biliyordu. Fakat ayrıldık" ifadelerini kullanmıştı.

"O KİŞİYLE BİR İLGİM YOK"

Eski manken, Ekim 2020'de paylaştığı fotoğrafa ise Emre Altuğ'un meşhur şarkısı 'Sıcak'ın nakaratını yazmıştı: "Sıcak, hala sıcak, daha da sıcak olacak!"

"BENİ İLGİLENDİREN BİR KONU DEĞİL"

Sosyal medyada Burcu Çağrı, Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel'e benzetilmişti. 42 yaşındaki ünlü model, "Beni ilgilendiren bir konu değil" demişti.