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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023, 16:06 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023, 16:17

Seferoğulları'nın Suphi'si Cevdet Arıkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tosun Paşa filminde Seferoğulları'ndan Suphi'yi oynayan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Arıkan, Mersin’in Tarsus ilçesi Güney Mezarlığında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan

Tosun Paşa filminde Seferoğulları'ndan Suphi'yi oynayan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Arıkan, Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

76 yaşındaki Arıkan, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmak istenen oyuncu, yolda hayatını kaybetti.

Kemal Sunal'ın "Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", Ferdi Tayfur'un "Çeşme", "Ben de özledim", Cüneyt Arkın'ın "Gırgır Ali" ve "İstasyon" filmleri başta olmak üzere 133 filmde rol alan, Ediz Hun, Erol Taş, Ayhan Işık, Murat Soydan ve Kadir İnanır gibi birçok ünlüyle aynı sette çalışan Cevdet Arıkan, Türk sinemasının ise son kalelerinden biriydi.

Tarsus Güney Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Cevdet Arıkan'ın eşi Kadife Arıkan, "Canım gidiyor, Cevdet'im" diyerek gözyaşları döktü.

Törene Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Cevdet Arıkan'ın 6 çocuğu ve sevenleri katıldı.

Arıkan'ın en küçük çocuğu Cem Arıkan, sinema camiasının son üyelerinden birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Yönetmen Cem Arıkan, "Babamızı kaybettik, çok söyleyecek bir şey yok. Benim en yakın arkadaşım, hem meslektaşımdır. Türk sinemasının, Yeşilçam'dan kalan son üyesinden biriydi. İnşallah geri kalanlar uzun ömürler yaşarlar, yeni projeler üretirler, izleriz" dedi.

Damadı Sefa Genç ise, "Yıllardır emeğini gördüğüm bir insandır. Mekanı cennet olsun. Müzik ve sinema camiası biraz vefasız bir camianın içindeyiz. Burada bulunması gereken insanlar var maalesef göremedik. Üzgünüz" ifadesini kullandı.

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