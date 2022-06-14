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Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten’in romantik dansı sosyal medyayı salladı! Kadırgalının son hali dikkat çekti

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten’in romantik dansı sosyal medyayı salladı! Kadırgalının son hali dikkat çekti
14.06.2022 20:08 - Son Güncelleme: 14.06.2022 20:08

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Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçen ay müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Balayı için Paris'e giden çift, daha sonra ise soluğu Amsterdam'a almıştı. Balayı tatillerinden yaptıkları paylaşımlarla da sık sık gündem olan ikili, son olarak canlı yayındaki romantik danslarıyla konuşuldu. Beyaz içinde izleyici karşısına çıkan ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Son dönemlerde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ve fit haliyle yıllara meydan okuyan Sayan'ın göbeğini görenler şaştı kaldı. Ünlü şarkıcıya yapılan yorumlar ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte Seda Sayan'ın son hali...

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