Haberler Magazin Videoları Seda Sayan gerçeğiyle şaşırtmıştı... Masterchef Esra Tokelli'den acı haber! "Ameliyatta gelişen bir komplikasyon sebebi ile kaybettik”

Seda Sayan gerçeğiyle şaşırtmıştı... Masterchef Esra Tokelli'den acı haber! "Ameliyatta gelişen bir komplikasyon sebebi ile kaybettik”

Seda Sayan gerçeğiyle şaşırtmıştı... Masterchef Esra Tokelli'den acı haber! "Ameliyatta gelişen bir komplikasyon sebebi ile kaybettik”
30.05.2022 13:19

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Seda Sayan gerçeğiyle şaşırtmıştı... Masterchef Esra Tokelli'den acı haber! Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri görevini üstlendiği 'Masterchef Türkiye' yarışmasıyla ünlenen Esra Tokelli, 2020 Masterchef Türkiye'deki azmi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Esra Tokelli'nin annesi Hülya Tokelli, operasyon sırasında yaşamını yitirdi. Tokelli acı haberi işte böyle duyurdu.

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