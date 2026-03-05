CANLI YAYIN
Haberler
Efe Deprem'in vefatının 2. yılında Burcu Altın’dan duygusal paylaşım: "Hasretini tarif edemem":
Efe Deprem'in vefatının 2. yılında Burcu Altın'dan duygusal paylaşım: "Hasretini tarif edemem":
Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 16:30
Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2026 16:34
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden oyuncu Efe Deprem, vefatının ikinci yılında eşi Burcu Altın’ın "2 yıl... Tarif edemem hasretini" notuyla paylaştığı yürek yakan görüntülerle anıldı.
