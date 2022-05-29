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Haberler Magazin Seda Sayan gerçeğiyle şaşırtmıştı... Masterchef Esra Tokelli'den acı haber! "Ameliyatta gelişen bir komplikasyon sebebi ile kaybettik”

Seda Sayan gerçeğiyle şaşırtmıştı... Masterchef Esra Tokelli'den acı haber! "Ameliyatta gelişen bir komplikasyon sebebi ile kaybettik”

Seda Sayan gerçeğiyle şaşırtmıştı... Masterchef Esra Tokelli'den acı haber! Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri görevini üstlendiği 'Masterchef Türkiye' yarışmasıyla ünlenen Esra Tokelli, 2020 Masterchef Türkiye'deki azmi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Esra Tokelli'nin annesi Hülya Tokelli, operasyon sırasında yaşamını yitirdi. Tokelli acı haberi işte böyle duyurdu.

29.05.2022 09:19 - Son Güncelleme: 29.05.2022 09:26
Seda Sayan gerçeğiyle şaşırtmıştı... Masterchef Esra Tokelli’den acı haber! Ameliyatta gelişen bir komplikasyon sebebi ile kaybettik”

"AMELİYATTA GELİŞEN BİR KOMPLİKASYON SEBEBİ İLE KAYBETTİK"

Seda Sayan gerçeğiyle şaşırtmıştı... Masterchef Esra Tokelli'den acı haber!

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Seda Sayan gerçeğiyle şaşırtmıştı... Masterchef Esra Tokelli’den acı haber! Ameliyatta gelişen bir komplikasyon sebebi ile kaybettik”

Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeni ile Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Hülya Tokelli, ameliyat sırasında hayatını kaybetti.

Seda Sayan gerçeğiyle şaşırtmıştı... Masterchef Esra Tokelli’den acı haber! Ameliyatta gelişen bir komplikasyon sebebi ile kaybettik”

Ünlü yarışmacı sosyal medyada sevenlerine acısını "Canım annem Hülya Tokelli"yi ameliyatta gelişen bir komplikasyon sebebi ile kaybettik" yazarak duyurdu.

Seda Sayan gerçeğiyle şaşırtmıştı... Masterchef Esra Tokelli’den acı haber! Ameliyatta gelişen bir komplikasyon sebebi ile kaybettik”

26 Mayıs Perşembe günü annesinin cenazesini Fatih Karagümrük camiinde okunan ikindi namazının ardından memleketleri Balıkesir'e defneden Esra Tokelli cenaze boyunca annesinin tabutunun başından hiç ayrılmadı.

Seda Sayan gerçeğiyle şaşırtmıştı... Masterchef Esra Tokelli’den acı haber! Ameliyatta gelişen bir komplikasyon sebebi ile kaybettik”

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