Seda Akgül çileden çıktı! "Tanındığımda tam 103 kiloydum, kardeşim ben popomla mı meşhur oldum!"

25.05.2020 17:16

Seda Akgül çileden çıktı! Instagram hesabından bayram videosu yayınlayan Seda Akgül, gelen yorumlar üzerine açtı ağzını yumdu gözünü. Geçtiğimiz aylarda Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural ile birlikte sunduğu 'Neler Oluyor Hayatta?' programından ayrılması ve Hakan Ural'a söylediği sözlerle magazin gündemine bomba gibi düşen 48 yaşındaki Seda Akgül, Instagram'da "Bu da kötü kalpli, yüzeysel cahillere" mesajı ile bir video yayınladı. "Tanındığımda tam 103 kiloydum. Kardeşim ben popomla, bacağımla mı meşhur oldum?" sözleri ile isyan eden Seda Akgül'ün eski hali merak konusu oldu.