Seda Akgül çileden çıktı! "Tanındığımda tam 103 kiloydum, kardeşim ben popomla mı meşhur oldum!"
Seda Akgül çileden çıktı! Instagram hesabından bayram videosu yayınlayan Seda Akgül, gelen yorumlar üzerine açtı ağzını yumdu gözünü. Geçtiğimiz aylarda Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural ile birlikte sunduğu 'Neler Oluyor Hayatta?' programından ayrılması ve Hakan Ural'a söylediği sözlerle magazin gündemine bomba gibi düşen 48 yaşındaki Seda Akgül, Instagram'da "Bu da kötü kalpli, yüzeysel cahillere" mesajı ile bir video yayınladı. "Tanındığımda tam 103 kiloydum. Kardeşim ben popomla, bacağımla mı meşhur oldum?" sözleri ile isyan eden Seda Akgül'ün eski hali merak konusu oldu.
Seda Akgül'den magazin gündemine bomba gibi düşen sözler! Sosyal medya hesabından paylaştığı videoya gelen yorumlar, sunucu Seda Akgül'ü çileden çıkardı. Seda Akgül, Instagram'da "Bu da kötü kalpli, yüzeysel cahillere" mesajı ile bir video yayınladı. İşte 48 yaşındaki Seda Akgül'den çok konuşulacak sözler...
"Bayram sabahı kalktım, şöyle güzel bir video ile herkesin bayramını kutlayayım dedim. Aman! Silikon yaptırmadığım mı kaldı, estetik yaptırmadığım mı kaldı? Saçın güzel, saçın çirkin, şişmanlık yakışmış, şişmanlık yakışmamış... Ne kadar yüzeysel, ne kadar acayip bir toplum oldunuz. Ben öyle değilim. Konuşunca 'delirdin' deniliyor, ama konuşmaya devam edeceğim."
"İnsan bayram kutluyor; beğenirsin, beğenmezsin, takipten çıkarsın, cevap vermezsin. Kardeşim ben popomla, bacağımla mı meşhur oldum? Tanındığımda tam 103 kiloydum, istersen yeniden kilo verirsin. Sizin ruhunuz mu bozuk, ayarınız mı kaçık? Derdiniz bu kadar mı? Oğlunuza mı alacaksınız beni? Benim popomdan, bacağımdan size ne! Mankenlik ajansınız mı var? Kendinize gelin artık. Neredeyse bayram kutladığıma pişman edeceksiniz. Ben yine de güzel yazan insanların bayramını kutluyorum, kalplerinden öpüyorum."