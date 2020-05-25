Seda Akgül çileden çıktı! "Tanındığımda tam 103 kiloydum, kardeşim ben popomla mı meşhur oldum!"

"İnsan bayram kutluyor; beğenirsin, beğenmezsin, takipten çıkarsın, cevap vermezsin. Kardeşim ben popomla, bacağımla mı meşhur oldum? Tanındığımda tam 103 kiloydum, istersen yeniden kilo verirsin. Sizin ruhunuz mu bozuk, ayarınız mı kaçık? Derdiniz bu kadar mı? Oğlunuza mı alacaksınız beni? Benim popomdan, bacağımdan size ne! Mankenlik ajansınız mı var? Kendinize gelin artık. Neredeyse bayram kutladığıma pişman edeceksiniz. Ben yine de güzel yazan insanların bayramını kutluyorum, kalplerinden öpüyorum."