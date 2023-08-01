Mauro Icardi, Galatasaray ile sözleşmesini yenilemiş ve Türkiye'ye dönmüştü. Taraftarın artık kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısıyla karşıladığı Icardi'nin dönüşüne Simge de kayıtsız kalmadı. Simge, önceki gün verdiği konserde Icardi'ye "Hoş geldin" diye seslendi. Simge "Koyu bir Beşiktaşlıyım ama Icardi ve Galatasaray'ın da kalbimde yeri ayrı... Tribünlerde sadece 'Aşkın Olayım'ı değil, 'Öpücem'i de duyuyorum. Ne mutlu bana! Müzik birleştiricidir, hepimizi bir araya getirir" sözleriyle mesaj verdi.