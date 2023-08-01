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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023, 10:48 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023, 11:13

Şarkıcı Simge konserinde Icardi'yi unutmadı: "Kalbimde yeri ayrı"

Denizli’de konser veren Simge, Galatasaray’a geri dönen Arjantinli yıldız Mauro Icardi’yi unutmadı. Koyu Beşiktaşlı olan Simge “Müzik birleştiricidir” sözleriyle mesaj verdi.

Mauro Icardi, Galatasaray ile sözleşmesini yenilemiş ve Türkiye'ye dönmüştü. Taraftarın artık kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısıyla karşıladığı Icardi'nin dönüşüne Simge de kayıtsız kalmadı. Simge, önceki gün verdiği konserde Icardi'ye "Hoş geldin" diye seslendi. Simge "Koyu bir Beşiktaşlıyım ama Icardi ve Galatasaray'ın da kalbimde yeri ayrı... Tribünlerde sadece 'Aşkın Olayım'ı değil, 'Öpücem'i de duyuyorum. Ne mutlu bana! Müzik birleştiricidir, hepimizi bir araya getirir" sözleriyle mesaj verdi.

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