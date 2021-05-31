Haberler Video Magazin Videoları Şarkıcı Sibelcan’ın Beykoz’daki villasını görenlerin ağzı açık kaldı! 9 oda, 7 banyo…

Şarkıcı Sibelcan’ın Beykoz’daki villasını görenlerin ağzı açık kaldı! 9 oda, 7 banyo…

Şarkıcı Sibelcan’ın Beykoz’daki villasını görenlerin ağzı açık kaldı! 9 oda, 7 banyo…
31.05.2021 19:30
Ana Sayfa 03:27
Başkan Erdoğan 1 Haziran...
Ana Sayfa 10:17
Türkiye’ye karşı Dubai...
Ana Sayfa 05:03
Türkiye – Gine MAÇI CANLI...
Ana Sayfa 00:51
Dev Piton’un sahibine...
Ana Sayfa 02:02
Kim Milyoner Olmak İster’de...
Ana Sayfa 00:21
Türkiye Gine maçı ne zaman?...
Ana Sayfa 02:48
Suya indirim vadeden İmamoğlu...
Ana Sayfa 04:58
Euroleague şampiyonu Anadolu...
Ana Sayfa 05:37
İYİ Partili Dikbayır'dan A...
Ana Sayfa 08:46
FETÖ'nün yeniden yapılanma...
Ana Sayfa 03:43
Altın fiyatlarında aşırı...
Ana Sayfa 00:17
Deniz salyası ölçüm cihazını...

Şarkıcı Sibelcan’ın Beykoz’daki villasını görenlerin ağzı açık kaldı! Yıllardır Beykoz'da oturan ve doğa ile iç içe yaşamayı seven usta sanatçı Sibel Can'ın yaşadığı ev merak konusu oldu. Attığı her adımla magazin gündeminden düşmeyen 50 yaşındaki 3 çocuk annesi sanatçı, vaktinin çoğunu evinde geçiriyor. 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu ve müzik kayıt stüdyosu bulunan Sibel Can'ın Beykoz'daki villası 1200 m2. Sibel Can'ın kızı Melisa, evinden yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda "Evimdeki her detay benim ilgi alanım değil, özel merakım diyebilirim. Tertemiz pırıl pırıl ortamlarda kendimi iyi hissediyorum. Tabii canlı çiçekler de olmazsa olmazım evde. Beykoz'da yıllardır oturuyor olmam, bu evin doğa ile baş başa kalma imkanı sunmasından dolayı" diyen güzel sanatçının evini görenler hayran kalıyor. İşte sesiyle mest eden Sibel Can'ın evi...


Magazin Videoları