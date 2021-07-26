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Şarkıcı Lara koronavirüse yakalandı!

Şarkıcı Lara koronavirüse yakalandı!
26.07.2021 18:41 - Son Güncelleme: 26.07.2021 18:42
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Kanlı g'ece'

Koronavirüse yakalanan şarkıcı Lara 'Maskenizi takın' dedi takipçilerini uyardı! 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Lara'dan kötü haber geldi. Son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen şarkıcı, bu kez sevenlerini korkuttu. 42 yaşındaki şarkıcı, hastane odasından bir paylaşımda bulunarak koronavirüse yakalandığını açıkladı. Covid 19 testi pozitif çıkan Lara, sağlık durumu hakkında bilgi verirken 'Maskenizi takın' diyerek takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi. İşte ünlü şarkıcı Lara'nın o paylaşımı...


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