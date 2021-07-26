Doludizgin aşk! Fatoş Altınbaş ve Burak Kaya yurt dışı kaçamağı sonrası böyle görüntülendi!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Fatoş Altınbaş ve Burak Kaya birlikte görüntülendi. Çift bayram tatilini İtalya’da geçirdi. Tatil sonrası dönüşte ikili kameralara yakalanmaktan kaçamadı. Peki, Fatoş Altınbaş kimdir, kaç yaşında? İşte doludizgin aşktan yansıyan son görüntüler...

Türkiye'nin en önemli iş insanları ile cemiyetin en gözde güzellerinin adının karıştığı skandalda her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Uzun süredir yasak aşk yaşadıkları konuşulan Fatoş Altınbaş ile Burak Kaya, geçtiğimiz gün Bodrum'dan özel uçakla dönerken objektiflere yakalanınca skandal yeniden gündeme geldi. Bu karenin ardından ortaya çıkan yeni iddialar da efsane dizi Dallas'ı gölgede bıraktı.







SINIR ÖTESİ İHANET!

2017 Mayıs'ında Burak Kaya ve o dönemki eşi Yasemin Çağlar, yakın dostları Emir Sarıgül-Fatoş Sarıgül Altınbaş ile Nedim Keçeli'nin Venedik'teki düğünlerine gitti. İddiaya göre Burak Kaya ve Fatoş Altınbaş, düğünün yapıldığı San Clemente Adası'ndaki Kempinski Otel'de kendilerine gizli bir oda tuttu. İkili defalarca 'SPA'ya ve meditasyona gidiyoruz' diyerek saatlerce ortadan kaybolup gizli odada beraber vakit geçirdi. Yasemin Çağlar, hareketlerinden şüphelendiği Burak Bey'i bulmak için SPA'ya indi; ancak eşini bulamadı. Telefona sarılan Yasemin Çağlar, Fatoş Altınbaş'ı aradı ancak ulaşamadı. Dakikalar sonra Yasemin Çağlar, eşini bir odadan çıkarken gördü. Burak Kaya ile tartışıp lobiye inen Yasemin Hanım, o sırada merdivenlerden nefes nefese inen Fatoş Altınbaş'ı görünce ipleri kopardı.







DOSTLARINA ŞOK MESAJLAR

Öte yandan boşanma davası açılmadan hemen önce Fatoş Altınbaş, kendisine cephe alan sosyetik arkadaşlarına yasak aşk iddiasının tamamen Yasemin Çağlar'ın uydurması olduğunu söyleyen bir mesaj attı. Mesajında Yasemin Hanım'ın sırf yüklü tazminat almak için yasak aşk yalanını uydurduğunu söyleyen Fatoş Hanım, "Mustafa Çağlar, bu yalanı gazetecilere anlattı. Benim onurumla oynadılar" dedi. Geçtiğimiz hafta Burak Bey'le çekilen karesi sonrasında ise aşkı kabul eden Fatoş Altınbaş, "Evliyken aşk yaşamadık. Dostluğumuz sonradan aşka dönüştü" açıklaması yaptı. Ancak Fatoş Altınbaş ile Burak Kaya, kendilerini savunurken ihanete uğradıkları iddia edilen Yasemin Hanım ile Emir Bey'e söz verilmemesi "Bakalım onlar konuşursa neler söyleyecek!" yorumları yaptırdı…







DÖRDÜ BİR ARADA

Burak Kaya da Yasemin Çağlar ile 13 yıllık evliliğini Temmuz 2020'de noktaladı.





SKANDALA AİT İLK FOTOĞRAF

Uzun süredir konuşulan Fatoş Altınbaş ile Burak Kaya yasak aşkıyla ilgili iddialar, geçtiğimiz günlerde ikilinin Bodrum dönüşü çekilen bu fotoğraflarıyla bambaşka bir boyuta taşındı.

Fatoş Altınbaş kimdir, kaç yaşında?

Yrd. Doç. Dr. Fatoş ALTINBAŞ 14 Nisan 1981'de Kıbrıs'ta doğdu. 6 yaşındayken ailesinin işleri sebebiyle İstanbul'a taşındı. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2003 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi için gittiği İtalya'da MBA yaptı ve 2005 yılında İstanbul'a döndü. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji bilim dalındaki doktora eğitimini de 'Kapalıçarşı'da El Yapımı Mücevherat Ustaları, Bir Dönüşüm Hikayesi' adlı tezle bitirdi. Daha sonra bu çalışmasını kitap olarak yayınladı. İki kız çocuğu annesi olan Fatma Altınbaş halen Altınbaş Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde Yrd. Doç. olarak çalışmalarına devam etmektedir.