Şarkıcı Kurtuluş Kuş tecavüz iddiasını yalanladı

Tecavüz iddiasıyla gündeme gelen şarkıcı Kurtuluş Kuş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda kendisine iftira atıldığını söyledi. Kuş açıklamasında "Güne üzerime atılan bir iftirayla uyandım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum böyle bir şeyin bizde kesinlikle hiçbir karşılığı hiçbir aslı yoktur Allaha şükürler olsun. Takıntılı hayranlarımla bir süredir bir mücadele içerisindeyiz. Kendilerini gerçekten çok seviyoruz ve çoğu zamanda hoşgörüyle karşılıyoruz. Böyle bir şeyin kesinlikle hiçbir savcılık delili olmadan basına yansıması ve böyle bir haberde ismimin geçmesi beni çok üzdü. En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacaktır. Yanımda olan herkese çok çok teşekkür ederim" dedi.