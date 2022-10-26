Şarkıcı Gülşen hakkında son dakika kararı! İmam Hatipliler için skandal sözler söylemişti! 250 bin TL ile....

Sahne aldığı bir mekanda İmam Hatip Liselilerine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan dava açılmıştı. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen, adli kontrol şartı bulunan Gülşen bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı. Gülşen '' Ben yine de değerlerini incitmiş olabileceğimi düşündüğün herkesten samimiyetle özür diledim'' demişti. Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı.