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Şarkıcı Ceylan imaj tazeledi görenler Gülşen zannetti

Şarkıcı Ceylan imaj tazeledi görenler Gülşen zannetti
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Sanat dünyasında birçok albüm çıkartıp birçok da sinema filminde de rol alan ünlü şarkıcı Ceylan yine imaj değiştirdi. Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı Ceylan Avcı son halini, 'Ceylan 2021' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Geçirdiği estetik operasyonları ve sık sık değiştirdiği imajıyla daha önce Selena Gomez, Elçin Sangu ve Kris Jenner'a benzetilen Ceylan bu kez de şarkıcı Gülşen'e benzetildi.


Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı olarak tanınan şarkıcı Ceylan, son haliyle şaşırtmaya devam ediyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiren şarkıcı Ceylan'ın değişimi hayranları tarafından oldukça beğenilse de bazı takipçileri ünlü ismin estetiği abarttığı yönünde yorumlarda da bulunuyor.

Daha önce yaptığı paylaşımla Şarkıcı Ceylan'ın son hali oyuncu Elçin Sangu'ya benzetilmişti. Ceylan bu benzerlik hakkında sessiz kalmamıştı. Ceylan Elçin Sangu'ya benzemek için çaba sarf etmediğini söylemişti.

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