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Özcan Deniz'in eski aşkı Buse Narcı son haliyle şaşırttı! Görenler Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı 'Hilal Altınbilek' sandı

Özcan Deniz'in eski aşkı Buse Narcı son haliyle şaşırttı! Görenler Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı 'Hilal Altınbilek' sandı
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Özcan Deniz'in eski aşkı Buse Narcı son haliyle şaşırttı! Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla adını duyuran Buse Narcı geçirdiği estetik operasyonları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Buse Narcı İnstagram'ddan paylaştığı yeni haliyle ağızları açık bıraktı. Narcı'yı görenler, ATV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı başarılı oyuncu Hilal Altınbilek'e benzetti. İşte o görüntüler...


5 yıl boyunca gözlerden uzak aşk yaşayan Özcan Deniz ile Buse Narcı, ilişkilerini geçtiğimiz Ağustos 2016'da noktalamıştı. Ayrılığın ardından Narcı, "Özcan ile evlilik yolunda ilerliyorduk. Birden ayrılmak istedi. Kararına saygı duydum. Hala çok üzgünüm" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Bu kez de son haliyle gündeme gelen Buse Narcı, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla başarılı oyuncu Hilal Altınbilek'e benzetildi.

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