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Mehmet Ali Erbil’den gelen itiraf herkesi şaşırttı!

Mehmet Ali Erbil’den gelen itiraf herkesi şaşırttı!
01.03.2021 08:55
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Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen bomba 'aldatma' itirafı! İki yıl önce evinin banyosunda düşüp yaralandıktan sonra aylarca yoğun bakımda kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sonrasında uzun bir tedavi sürecine girmişti. Kazanın ardından kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, son haliyle dikkat çekiyor. Zor günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşayan Erbil, "Sadece elimi oynatabileyim" diye dua ediyordum. Şimdi tek başıma ayağa kalkabiliyorum, dört beş adım atıyorum." diyerek son durumu hakkında bilgi verdi. Sağlık durumu ve özel hayatı hakkında merak edilenleri yanıtlayan Mehmet Ali Erbil, "Bir kadın tarafından aldatıldığıma şahit olmadım ama olabilir, kimse kimsenin peşine dedektif takmadan emin olamaz ki. Bir de kadınlar şeytandır, ayakta uyuturlar seni." diyerek ihanet itirafında bulundu. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen Mehmet Ali Erbil'in açıklamaları...


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