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Saniyeleri bile para basıyor! Serenay Sarıkaya 7 milyonluk anlaşmayı yaptı paraları cebe attı

Saniyeleri bile para basıyor! Serenay Sarıkaya 7 milyonluk anlaşmayı yaptı paraları cebe attı
28.09.2021 09:56
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Saniyeleri bile para basıyor! Serenay Sarıkaya 7 milyonluk anlaşmayı yaptı paraları cebe attı ! Son olarak adı işletmeci Umut Evirgen'le anılan Serenay Sarıkaya milyonluk bir anlaşmaya imzasını attı. Bir süredir ekranlarda görünmeyen güzel yıldız bir bankayla reklam anlaşmasına imzasını attı. İddialara göre 7 milyon TL karşılığında markanın yüzü olan Sarıkaya, iki farklı reklam filmiyle ekranlarda olacak. Geçtiğimiz hafta İzmit'te ilk reklam filminin çekimlerine katılan güzel oyuncunun, bu anlaşmayla keyfinin çok yerinde olduğu öğrenildi.


Serenay Sarıkaya'nın saniyeleri bile para basıyor! 7 milyonluk anlaşmayı yaptı paraları cebe attı

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