Saniyeleri bile para basıyor! Serenay Sarıkaya 7 milyonluk anlaşmayı yaptı paraları cebe attı ! Son olarak adı işletmeci Umut Evirgen'le anılan Serenay Sarıkaya milyonluk bir anlaşmaya imzasını attı. Bir süredir ekranlarda görünmeyen güzel yıldız bir bankayla reklam anlaşmasına imzasını attı. İddialara göre 7 milyon TL karşılığında markanın yüzü olan Sarıkaya, iki farklı reklam filmiyle ekranlarda olacak. Geçtiğimiz hafta İzmit'te ilk reklam filminin çekimlerine katılan güzel oyuncunun, bu anlaşmayla keyfinin çok yerinde olduğu öğrenildi.