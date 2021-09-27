Serenay Sarıkaya'nın saniyeleri bile para basıyor! 7 milyonluk anlaşmayı yaptı paraları cebe attı
Son olarak adı işletmeci Umut Evirgen'le anılan Serenay Sarıkaya milyonluk bir anlaşmaya imzasını attı. Bir süredir ekranlarda görünmeyen güzel yıldız bir bankayla reklam anlaşmasına imzasını attı. İddialara göre 7 milyon TL karşılığında markanın yüzü olan Sarıkaya, iki farklı reklam filmiyle ekranlarda olacak. Geçtiğimiz hafta İzmit'te ilk reklam filminin çekimlerine katılan güzel oyuncunun, bu anlaşmayla keyfinin çok yerinde olduğu öğrenildi.
27.09.2021 09:29
- Son Güncelleme: 27.09.2021 09:29
Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ, İlker Ayrık, Selami Şahin gibi ünlü isimlerle çalışan banka, bu kez son yılların popüler oyuncusu Serenay Sarıkaya ile anlaştı.
29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, birkaç gün önce çekimler için bulunduğu Adana'da otomobilin içinde poz vermiş ve kovboy şapkalı karesini sosyal medya hesabından yayınlamıştı.