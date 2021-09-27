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Serenay Sarıkaya'nın saniyeleri bile para basıyor! 7 milyonluk anlaşmayı yaptı paraları cebe attı

Son olarak adı işletmeci Umut Evirgen'le anılan Serenay Sarıkaya milyonluk bir anlaşmaya imzasını attı. Bir süredir ekranlarda görünmeyen güzel yıldız bir bankayla reklam anlaşmasına imzasını attı. İddialara göre 7 milyon TL karşılığında markanın yüzü olan Sarıkaya, iki farklı reklam filmiyle ekranlarda olacak. Geçtiğimiz hafta İzmit'te ilk reklam filminin çekimlerine katılan güzel oyuncunun, bu anlaşmayla keyfinin çok yerinde olduğu öğrenildi.

27.09.2021 09:29 - Son Güncelleme: 27.09.2021 09:29
Serenay Sarıkaya’nın saniyeleri bile para basıyor! 7 milyonluk anlaşmayı yaptı paraları cebe attı

Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ, İlker Ayrık, Selami Şahin gibi ünlü isimlerle çalışan banka, bu kez son yılların popüler oyuncusu Serenay Sarıkaya ile anlaştı.

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Serenay Sarıkaya’nın saniyeleri bile para basıyor! 7 milyonluk anlaşmayı yaptı paraları cebe attı

Hürriyet'tin haberine göre; 7 milyon TL karşılığında bankanın yüzü olan Sarıkaya, iki farklı reklam filmiyle ekranlarda olacak.

Serenay Sarıkaya’nın saniyeleri bile para basıyor! 7 milyonluk anlaşmayı yaptı paraları cebe attı

Geçtiğimiz hafta İzmit'te ilk reklam filminin çekimlerine katılan güzel oyuncunun nasıl bir senaryoyla ekranlarda olacağı sır gibi saklanıyor. "Komedyen Feyyaz Yiğit'in rol aldığı kampanyaya dahil mi olacak?Yoksa yeni bir kampanyanın yüzü mü olacak?" onu hep birlikte göreceğiz…

Serenay Sarıkaya’nın saniyeleri bile para basıyor! 7 milyonluk anlaşmayı yaptı paraları cebe attı

"GELİYOR GELMEKTE OLAN"
Sarıkaya, geçtiğimiz hafta senaryo okurken verdiği pozu, "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan..." ifadeleriyle 9,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı.

Serenay Sarıkaya’nın saniyeleri bile para basıyor! 7 milyonluk anlaşmayı yaptı paraları cebe attı

29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, birkaç gün önce çekimler için bulunduğu Adana'da otomobilin içinde poz vermiş ve kovboy şapkalı karesini sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

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