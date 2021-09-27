Serenay Sarıkaya’nın saniyeleri bile para basıyor! 7 milyonluk anlaşmayı yaptı paraları cebe attı

Geçtiğimiz hafta İzmit'te ilk reklam filminin çekimlerine katılan güzel oyuncunun nasıl bir senaryoyla ekranlarda olacağı sır gibi saklanıyor. "Komedyen Feyyaz Yiğit'in rol aldığı kampanyaya dahil mi olacak?Yoksa yeni bir kampanyanın yüzü mü olacak?" onu hep birlikte göreceğiz…