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Salako'nun yıldızı Meral Zeren’in son hali yürek burktu: "Yıllar Yeşilçam güzeline hiç acımamış"

Salako'nun yıldızı Meral Zeren’in son hali yürek burktu: "Yıllar Yeşilçam güzeline hiç acımamış"
23.02.2022 16:28

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Kemal Sunal'ın güzeller güzeli Eminesi'ydi, Salako'nun yıldızı Meral Zeren'in son hali yürek burktu, görenler, "Yıllar Yeşilçam güzeline hiç acımamış" yorumu yaptı. Usta oyuncu Kemal Sunal ve Meral Zeren'in başrol paylaştığı 1974 yapımı Salako Türk sinemasının efsane filmlerinden biri. Kadrosunda İhsan Yüce, Talat Gözbak, Kamran Usluer gibi oyuncuların yer aldığı dizide Emine karakterini canlandıran Zeren merak konusu oldu. Döneme güzelliğiyle adını altın harflerle yazdıran Meral Zeren'in şimdilerde ne yaptığı merak edenler, Yeşilçam'a damga vuran oyuncunun son haliyle şoke oldu.

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