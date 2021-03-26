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Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'un kardeşleri ve amcası bakın kim çıktı

Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'un kardeşleri ve amcası bakın kim çıktı
26.03.2021 15:53
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Erdoğan'a hakaret skandalında...
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Ağırlık çalışırken göğüs...
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Caner Cindoruk'un kardeşleri...
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Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'un kardeşleri ve amcası bakın kim çıktı! Gözü karalığıyla hafızalara kazınmıştı... Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk, Atv'nin efsane dizileri arasında yer alan Sen Anlat Karadeniz oyuncusuyla akraba çıktı! Rol aldığı her projede sergilediği oyunculuğu ile dikkat çeken 40 yaşındaki oyuncu Caner Cindoruk şimdilerde Sadakatsiz dizisiyle adından söz ettiriyor. Cansu Dere'yle baş rolünü üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk'un amcası ve iki kardeşi de oyuncu. Bakın o isimler kimler...


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