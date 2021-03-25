Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'un kardeşleri ve amcası bakın kim çıktı! Maaile oyuncu ve hepsi birbirinin aynısı...

Sadakatsiz'in Volkan'ı Sen Anlat Karadeniz'in gözü kara Fikret'i ile akraba çıktı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde özellikle oğlu Vedat'ı öldürmesinden sonraki oyunculuğu ile seyirciyi kendisine hayran bırakan oyuncu, Sadakatsiz dizisindeki Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk'un amcası. Cindoruk'un kardeşleri de geleneği bozmayıp oyunculuğu tercih edenlerden. İşte Caner Cindoruk ve ünlülerin aileleri...