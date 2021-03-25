Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'un kardeşleri ve amcası bakın kim çıktı! Maaile oyuncu ve hepsi birbirinin aynısı...
Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'un kardeşleri ve amcası bakın kim çıktı! Gözü karalığıyla hafızalara kazınmıştı... Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk, Atv'nin efsane dizileri arasında yer alan Sen Anlat Karadeniz oyuncusuyla akraba çıktı! Rol aldığı her projede sergilediği oyunculuğu ile dikkat çeken 40 yaşındaki oyuncu Caner Cindoruk şimdilerde Sadakatsiz dizisiyle adından söz ettiriyor. Cansu Dere'yle baş rolünü üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk'un amcası ve iki kardeşi de oyuncu. Bakın o isimler kimler... İşte başta Caner Cindoruk olmak üzere ünlülerin aileleri.
25.03.2021 11:08
- Son Güncelleme: 25.03.2021 11:08
Sadakatsiz'in Volkan'ı Sen Anlat Karadeniz'in gözü kara Fikret'i ile akraba çıktı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde özellikle oğlu Vedat'ı öldürmesinden sonraki oyunculuğu ile seyirciyi kendisine hayran bırakan oyuncu, Sadakatsiz dizisindeki Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk'un amcası. Cindoruk'un kardeşleri de geleneği bozmayıp oyunculuğu tercih edenlerden. İşte Caner Cindoruk ve ünlülerin aileleri...