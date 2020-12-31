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Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ''Ben de elbette aldatıldım'' dedi! Cansu Dere'nin eski sevgili listesinde kimler varmış kimler!

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ''Ben de elbette aldatıldım'' dedi! Cansu Dere'nin eski sevgili listesinde kimler varmış kimler!
31.12.2020 10:58
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Cansu Dere'nin eski sevgili listesinde kimler yok ki! Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin eski sevgili defteri bir hayli kabarık. Rol aldığı dizilerle tanınan 40 yaşındaki oyuncu Cansu Dere şimdilerde Sadakatsiz dizisiyle adından söz ettiriyor. Caner Cindoruk'la baş rolünü üstlendiği Sadakatsiz dizisinde aldatılan kadın rolünde ki Cansu Dere basın mensuplarının ''Siz hiç aldatıldınız mı?'' sorusuna ''Ben de elbette aldatıldım'' diyerek açık yüreklilikle cevap verdi. Dere'nin bu demecinden sonra eski sevgilileri merak konusu oldu. Şu sıralar bir ilişkisi olup olmadığı bilinmeyen Cansu Dere'nin eski sevgililerinin listesi hayli kabarık. Bakın Cansu Dere'nin eski sevgilileri kimler...


Cansu Dere'nin eski sevgili listesinde kimler yok ki! Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere meğer bir dönem bakın gönlünü kimlere kaptırmış. İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

Cansu Dere'nin eski sevgili listesinde kimler yok ki! Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere meğer bir dönem...

CANSU DERE - CEM YILMAZ

Cansu Dere'nin eski sevgili listesinde kimler yok ki! Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere meğer bir dönem...

CANSU DERE - ENGİN AKYÜREK

Cansu Dere'nin eski sevgili listesinde kimler yok ki! Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere meğer bir dönem...

CANSU DERE - OKAN BAYÜLGEN

Cansu Dere'nin eski sevgili listesinde kimler yok ki! Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere meğer bir dönem...

CANSU DERE - CEM AYDIN

Cansu Dere'nin eski sevgili listesinde kimler yok ki! Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere meğer bir dönem...

CANSU DERE - RENAN KALELİ

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