RAMAZAN İMSAKİYE
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Sadakatsiz Gönül'ü Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında? Gözde Seda Altuner nereli?

Sadakatsiz Gönül'ü Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında? Gözde Seda Altuner nereli?
29.04.2021 00:43
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Sadakatsiz dizisinin en dikkat çeken oyuncularından birisi Derin'in annesi Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner oldu. Sadakatsiz Gönül karakterini Gözde Seda Altuner canlandırmaktadır ve oyunculuğu izleyici tarafından tam not almaktadır. Peki ama Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner kimdir?


Sadakatsiz dizisi oyuncuları ile her çarşamba akşamı en çok izlenenler arasına giriyor. Dizide, Derin'in annesi Gönül Güçlü'ye hayat veren Gözde Seda Altuner, son günlerin merak edilen ismi haline geldi. Başarıyla sergilediği oyunculuğu ile göz dolduruyor. Peki, Sadakatsiz Gönül Güçlü kim, gerçek adı ne? İşte, detaylar...

GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?

Altuner, 16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Seda Altuner oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalarda bulundu. İlk kamera önü oyunculuk deneyimini ise 2005 senesinde Ev Hapsi isimli dizi ile gerçekleştirdi. Daha sonra bir çok sinema ve dizi projesinde rol aldı. Cast-ı Olan mı Var adlı kısa filmin senaryosunu yazdı ve ayrıca rol aldı.

GÖZDE SEDA ALTUNER DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2020 – Sadakatsiz (TV Dizisi 2020)
2018 – Söz Vermiştin (Bilge)
2018 – Avlu
2018 – Street / Cadde (Kısa Film)
2016 – Paramparça (Leyla Baltacı)
2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece)
2013 – Celal ile Ceren
2011 – Cast-ı Olan mı Var (İşsiz Oyuncu, Kısa Film)
2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki
2009 – Çılgın Kanal (Sevcan)
2009 – Melekler ve Kumarbazlar
2008 – İş Arıyoruz (Pelin)
2007 – Hayat Kavgam
2007 – Eşref Saati (Lütfiye)
2005 – Ev Hapsi

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