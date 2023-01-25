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Sabriye Şengül son haliyle dikkat çekti! Gören tanıyamadı...

Sabriye Şengül son haliyle dikkat çekti! Gören tanıyamadı...
25.01.2023 15:54 - Son Güncelleme: 25.01.2023 15:55

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Survivor Sabriye artık bambaşka biri! Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Milli sporcu Sabriye Şengül, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla ağızları açık bıraktı. Değişimiyle herkesi şoke eden Şengül için "Tanıyamadım", "Sabriye sen misin?" yorumları yapılırken ünlü isim son haliyle "Mankenler taş çıkartır" dedirtti. Sabriye, şimdilerde sosyal medya paylaşımları dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül'ün kendine hayran bırakan son hali...

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