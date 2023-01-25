Bedia Akartürk'ten estetik açıklaması: "Önemli olan bu yaşta yaptırabilmek"

Bedia Akartürk'ün son hali şaşkına çevirmiş, görenler tanıyamamıştı! 81 yaşında estetik yaptıran sanatçı, kendisine yapılan olumsuz yorumlara yanıt verdi. Türk halk müziği ustalarından biri olan Bedia Akartürk, estetik ameliyatı oldu. Türk Halkı için estetik olduğunu ifade eden Akartürk, "Ben dünyada iki şeye aşığım. Biri türkülerime, biri de halkıma. Onlara türkülerimi en iyi şekilde inceleyerek okudum. Bir de kendim güzel olayım diye onun üzerine durdum. Onlar beni hep dinç ve güzel görsünler. Önemli olan bu yaşta estetik yaptırabilmek" dedi. İşte Bedia Akartürk'ün son hali...