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Reza Zarrab’dan yeni hamle! Ebru Gündeş’in o şarkılarına ambargo…

Reza Zarrab’dan yeni hamle! Ebru Gündeş’in o şarkılarına ambargo…
15.03.2023 12:05 - Son Güncelleme: 15.03.2023 12:05

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2010-2021 yılları arasında evli kalan Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında sular durulmuyor. 2021 yılında resmi olarak boşandıktan sonra, kızları Alara'nın velayeti anne Ebru Gündeş'e verilmişti. Sonrasında Reza Zarrab'ın, Hadise ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda Ebru Gündeş'e velayet davası açan Reza Zarrab yine yeni bir bomba iddiayla gündeme geldi. Söz yazarı olarak Türkiye'ye yerleşen İran asıllı Reza Zarrab ismini 'Rıza Sarraf' olarak değiştirdikten sonra Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Sibel Can için arabesk şarkı sözleri yazan Reza Zarrab, Ebru Gündeş'e ambargo koydu.

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