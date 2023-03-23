Pınar Deniz, Yargı setinden paylaştı! Şükran Ovalı dramatik sahneye böyle hazırlandı

Yargı'nın Savcı Derya'sı ve Avukat Ceylin'inden bomba paylaşım! Pınar Deniz, dramatik sahnesine hazırlanan Şükran Ovalı'yı paylaştı o anları görenler ti'ye aldı. Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı canlandırdığı dizide Savcı Derya karakteri ile dikkat çekiyor. Bir çocuk annesi Şükran Ovalı'nın kamera arkası görüntüsünü paylaşan rol arkadaşı Pınar Deniz'in o videosu kısa sürede gündem oldu. İşte Yargı'nın Pars savcısı ile evlilik planları yaparken büyük bir acı yaşamaya hazırlanan Şükran Ovalı'nın "Epey zormuş" dedirtip gülümseten role hazırlık süreci.