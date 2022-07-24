Pınar Altuğ’un kızı Su güzelliğiyle dillerde! Gören ‘annesini solladı’ dedi

21 yaşındayken Miss Turkey adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başlayan Pınar Altuğ, Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bıraktı. 1995 yılında magazin sunarak başladığı kariyerine oyuncuğu da ekleyen Altuğ, asıl çıkışını 2002 yılında yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yaptı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü oyuncunun, 2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikten Su adında bir kızı oldu. Büyüyüp genç kız olan Su'nun son hali ise hayran bıraktı. Pınar Altuğ'un güzeller güzeli kızı için "Annesini güzellikte sollamış", "Maşallah çok güzel ve zarif" yorumları yapıldı. İşte Pınar Altuğ'un biricik kızı...