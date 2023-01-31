Pınar Altuğ'dan bornozlu paylaştım!

Pınar Altuğ bornozlu karesiyle ortalığı salladı! 'Sadece yatakta olmaz' deyip Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını ifşalamıştı! Kulisteki hallerini paylaşan Pınar Altuğ Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti. 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Daha önce yaptığı yatak odası açıklamasıyla hafızalra kazınan Pınar Altuğ'un bornozlu paylaşımı dikkat çekti.