Pınar Altuğ'a eski eşinden büyük şok! ''Beni aldattı'' 'Gecelik giyip Tamer Karadağlı ile öpüşmedim' deyip açıkladı

Pınar Altuğ'un eski eşi Umut Elçioğlu o zamanlar askerdeydi! Magazin gündemine bomba gibi düşen 'Aldatan kadın mısınız?' sorusu ve Pınar Altuğ'un açıklamalarının ardından o hikaye merak edildi. Pınar Altuğ eski eşi Umut Elçioğlu'nu aldattı mı? 2000 yılında Umut Elçioğlu ile evlenen oyuncu Pınar Altuğ'un eşi o zamanlar askerdeydi. Pınar Altuğ ve eski eşi arasında o yıllarda neler yaşandı? İşte 2008'den bu yana Yağmur Atacan ile evli olan ve gerek yaş farkı gerekse eski ilişkileri hakkında sık sık eleştirilen Pınar Altuğ'un eski eşi ile yaşadığı sıkıntılı günler...

Pınar Altuğ'a eski eşinden büyük şok! "Beni aldattı!" O dönem "Pınar'ın beni aldattığını kanıtlayacağım" diyen Umut Elçioğlu hakkında Pınar Altuğ'a geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programda yöneltilen soru ve başarılı oyuncunun yanıtı magazin gündeminde hala etkisini koruyor. Çocuklar Duymasın dizisinde rol arkadaşı Tamer Karadağlı ile ilgili sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çeken Pınar Altuğ, eski eşiyle ilgili yöneltilen sorulara tepkili bir şekilde yanıt verdi. 'Gecelik giyip Tamer Karadağlı ile öpüşmedim' diyen Altuğ, eski eşiyle ilgili, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna "Sana ne ya da kime ne!" şeklinde tepki gösterdi.

Jülide Ateş'in programına konuk olan Pınar Altuğ'un açıklamalarının ardından o hikaye merak edildi. İşte Pınar Altuğ'un açıklaması...

Jülide Ateş, "Pınar Altuğ aldatan kadın mı?" sorusunu duyan Altuğ, açtı ağzını yumdu gözünü: "Sana ne ya da kime ne! İlk kocamla evlenirken 'Seviyor musun' diye sordunuz mu? Boşanırken niye soruyorsunuz? Hayatımın hiçbir döneminde özel hayatımla ilgili konuşmadım. 'Ben birinin yuvasını bozmadım. Ben kendi evliliğimi bitirdim. Geriye dönüp bunları konuşmak çok saçma"

Pınar Altuğ, Jülide Ateş'in ''Aldatan kadın mısınız'' sorusuna bir hayli sert çıkmasının ardından Ateş, "Pınar Altuğ dipten nasıl çıktı?" sorusuyla devam etti.

Pınar Altuğ, ise şu sözlerle cevap verdi:

"Ben Çocuklar Duymasın dizisinden oynarken boşanma kararı aldım. Bu kararı bilen Birol Güven vardı. Ben Birol'a 'Böyle bir karar aldım. Rolüme zarar verebilir istersen gidebilirim' dedim.''

''O da 'Saçmalama böyle bir şey olabilir mi?' dedi. Öyle bir şey oldu ki biz sonradan el sıkıştık ve gittik. Kendim istedim. Bir şeyler olunca 'Ben gidiyorum' dedim. O da 'Tamam' dedi"

Altuğ'un ''Atacanlar'ın evinde faturalar kim öder?'' sorusuna verdiği yanıt ise ekran başındakileri şaşırttı.

Hayatımda hiçbir şey ödemedim: ''Ben para işine hiç karışmadım. Birine para yatırılacaksa "Para yatırır mısın şu hesaba" derim. O da sadece "Özel mi şirket mi "der. "Özel" derim "Tamam" der. Hiçbir faturaya karışmıyorum. Ben hayatımda hiçbir şey ödemedim. Çünkü bizde bütün para kocada durur.''



Pınar Altuğ'a Jülide Ateş, "Çocuklar Duymasın RTÜK'ten korktu mu" sorusunu sordu. Altuğ bu soruya şu yanıtı verdi: "Hiçbir zaman böyle bir korkumuz olmadı aklımız hiçbir zaman böyle çalışmadı. Biz diziyi ilk çektiğimiz zaman ne yaptığımızın farkında değildik. Günlük hayatın içinden bir parçaydık ki cinsellik içine öyle eklenmiyordu. Bizi onu görmeden de gerçekten evli sanıyorlardı.''



"GECELİK GİYİP TAMER İLE ÖPÜŞMEDİM"

''Biz o cinselliği yatak odasında belki seksi bir gecelik giyip Tamer ile öpüşmedim ama ona sadece attığım bir bakışla o aşkın ne kadar büyük olduğunu kameralar üstünden anlattık. Bizim RTÜK korkumuz hiç olmadı."



Karısının tavırlarından şüphelenen Elçioğlu, askerde izne ayrılarak hiç kimseye haber vermeden evine gitmiş ve camdan kaçmaya çalışan Tony'yi gördüğünü öne sürmüştü.