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Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın sarmaş dolaş aşk pozu! Mehmet Yalçınkaya kayıtsız kalamayıp yorumu yapıştırdı

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın sarmaş dolaş aşk pozu! Mehmet Yalçınkaya kayıtsız kalamayıp yorumu yapıştırdı
17.03.2022 13:22

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Pınar Altuğ biricik eşi Yağmur Atacan ile sarmaş dolaş paylaştı! Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile romantik bir paylaşımda bulundu. Aşka gelen Altuğ, eşiyle verdiği sarmaş dolaş pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum ise MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'dan geldi. İşte Pınar Altuğ'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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