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Pınar Altuğ eteğindeki taşları döktü: "Küfür yemek için şartları zorluyor armut toplamıyorum ben "

Pınar Altuğ eteğindeki taşları döktü: "Küfür yemek için şartları zorluyor armut toplamıyorum ben "
10.01.2023 10:34 - Son Güncelleme: 10.01.2023 10:34

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2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Önceki gün bir televizyon programına konuk olan Pınar Altuğ, sosyal medyadaki takipçileriyle girdiği diyaloglara açıklık getirdi.

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