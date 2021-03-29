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Pınar Altuğ 'babam ve kardeşim' dedi paylaştı görenler Tamer Karadağlı sandı! Pınar Altuğ babasını 17 yaşındayken kaybetmişti...

Geçtiğimiz hafta eşi Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını paylaşan Pınar Altuğ, magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 1 çocuk annesi Pınar Altuğ Instagram'dan kardeşi Kartal ve babası Niyazi Altuğ'un fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Doğum tarihleri aynı gün olan baba-oğul kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Pınar Altuğ henüz 17 yaşındayken hayata gözlerini yuman babası Niyazi Altuğ'u görenler, oyuncu Tamer Karadağlı'ya benzetti. Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem ve Haluk olarak hafızalara kazındı...

29.03.2021 15:43 - Son Güncelleme: 29.03.2021 15:45
Pınar Altuğ 'babam ve kardeşim' dedi paylaştı görenler Tamer Karadağlı sandı! Pınar Altuğ babasını 17 yaşındayken kaybetmişti...

Pınar Altuğ babasını 17 yaşındayken kaybetmişti... Erkek kardeşi Kartal ve babası Niyazi'nin aynı gün doğum günü olması nedeniyle sosyal medyadan paylaşımda bulunan Pınar Altuğ'a, 'Babanızı Tamer Karadağlı sandım' yorumları yapıldı.

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Pınar Altuğ 'babam ve kardeşim' dedi paylaştı görenler Tamer Karadağlı sandı! Pınar Altuğ babasını 17 yaşındayken kaybetmişti...

Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki 9 yaş farkla sık sık sosyal medya gündeminde yer alan Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde yatak odası sırlarıyla dikkat çekmişti.

PINAR ALTUĞ'DAN ÇOK KONUŞULAN EVLİLİK SIRLARI - TIKLA

Pınar Altuğ 'babam ve kardeşim' dedi paylaştı görenler Tamer Karadağlı sandı! Pınar Altuğ babasını 17 yaşındayken kaybetmişti...

Sık sık nostaljik paylaşımlarda bulunan Altuğ, bu kez de babası ve kardeşi ile gündeme geldi. İşte Pınar Altuğ'un Tamer Karadağlı'ya benzetilen babası ve kardeşi Kartal başta olmak üzere ünlülerin aileleri...

Pınar Altuğ 'babam ve kardeşim' dedi paylaştı görenler Tamer Karadağlı sandı! Pınar Altuğ babasını 17 yaşındayken kaybetmişti...

PINAR ALTUĞ'UN ANNESİ SELMA ALTUĞ

Pınar Altuğ 'babam ve kardeşim' dedi paylaştı görenler Tamer Karadağlı sandı! Pınar Altuğ babasını 17 yaşındayken kaybetmişti...

PINAR ALTUĞ'UN BABASI VE KARDEŞİ

Niyazi Altuğ ve Kartal Altuğ