Haberler Magazin Videoları Petek Dinçöz’e etek boyu tepkisi! "Bu kadar kısa abartı değil mi?" Nida Büyükbayrakdar’ın biricik eşi...

Petek Dinçöz’e etek boyu tepkisi! "Bu kadar kısa abartı değil mi?" Nida Büyükbayrakdar’ın biricik eşi...

Petek Dinçöz’e etek boyu tepkisi! "Bu kadar kısa abartı değil mi?" Nida Büyükbayrakdar’ın biricik eşi...
12.12.2022 10:40 - Son Güncelleme: 12.12.2022 10:41

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Asıl adı Diğdem Ezgü olan Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılında evlendikten sonra magazin dünyasından uzak bir yaşam tercih etti. İrfan Aslan adında bir evladı olan ikili, 15 Mart 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı ve Dinçöz oğlunun eğitimi için ABD'ye taşındı. Ancak bir süre sonra çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar ile yeni bir ilişkiye yelken açan Dinçöz, hem yurda hem de yepyeni şarkılarla müziğe döndü. 16 Ağustos'ta Nida Büyükbayrakdar ile dünyaevine giren Dinçöz, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Ünlü şarkıcı, bu kez etek boyuna yapılan bir yorum ve verdiği yanıtla gündeme geldi. İşte Petek Dinçöz'ün tepki çeken elbisesi ve kendisini eleştiren takipçisine verdiği yanıt...

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