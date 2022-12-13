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Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı Berdan Mardini oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı Berdan Mardini oldu
13.12.2022 09:25 - Son Güncelleme: 13.12.2022 09:27

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Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Survivor 2023'ün ilk yarışmacısının şarkıcı Berdan Mardini olduğunu duyurdu.

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Şubat ayının ilk haftası yayınlanmaya başlaması beklenen Survivor 2023'ün kadrosu belli olmaya başladı.

Merakla beklenen yarışmanın ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı, "Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ilıcalı'nın paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Berdan Mardini ise "Hepimiz için hayırlı olsun. Bakalım beni neler bekliyor" dedi.

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