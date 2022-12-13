Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı Berdan Mardini oldu

Merakla beklenen yarışmanın ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı, "Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ilıcalı'nın paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Berdan Mardini ise "Hepimiz için hayırlı olsun. Bakalım beni neler bekliyor" dedi.