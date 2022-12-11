Çağla Şıkel’den kötü haber: Yanına kimse giremiyor!

Son olarak Edis'in kendisine evlenme teklifi ettiği yönündeki haberlerle çok konuşulan Şıkel, bu kez sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

İki oğlu bulunan ünlü manken, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda influenza virüsüne yakalandığını söyledi.

Odaya kimsenin girmediğini ve hastalığının bulaşıcı olduğunu belirten ünlü manken, herkesi virüs hakkında uyarmayı da ihmal etmedi.

Çağla Şıkel, "Hangi anne yavrusuna bakarken hastalanmaz ki. Aman dikkat! Covid'e benzemiyor" ifadelerini kullandı.

YANINA KİMSE GİREMİYOR!

Şıkel, sevimli dostu Tarçın'ın kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığının da altını çizerek şunları söyledi: "Yanıma kimseyi almamaya çalışıyorum çünkü inanılmaz bulaşıcı ama bu köpek beni asla yalnız bırakmıyor delireceğim.

Serum takmaya gelen olursa evi ayağa kaldırıyor. Sadece çişini yapıyor hızlıca yemeği yiyor belki hop tekrar yanımda... Benden hiçbir şey istemiyor sadece beni bekliyor. Sen nasıl bir cansın Tarçın"

kel'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada hızla yayılırken ünlü modelin hayranları binlerce yorum yaptı. Sosyal medya kullanıcıları, Şıkel ve oğulları için "Geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.