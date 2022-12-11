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Çağla Şıkel’den kötü haber: Yanına kimse giremiyor!

Çağla Şıkel’den kötü haber: Yanına kimse giremiyor!
11.12.2022 22:31 - Son Güncelleme: 11.12.2022 22:32

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1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve mankenlikle başladığı kariyerine oyunculukla sunuculuğu da ekleyen Çağla Şıkel, hem iş hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 2008'de nikah masasına oturduğu ve 2015'te boşandığı şarkıcı Emre Altuğ'dan Uzay ile Kuzey adından iki evladı olan Şıkel, son olarak Edis'in kendisine evlenme teklifi ettiği yönündeki haberlerle çok konuşuldu. Ünlü model, şimdi ise kötü bir haberle gündeme geldi. Oğullarından hastalık kaptığını belirten Çağla Şıkel'in sağlık durumu sevenlerini endişelendirdi. İşte yanına kimsenin girmediğini dile getiren Çağla Şıkel'in sağlık durumu...

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Son olarak Edis'in kendisine evlenme teklifi ettiği yönündeki haberlerle çok konuşulan Şıkel, bu kez sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

İki oğlu bulunan ünlü manken, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda influenza virüsüne yakalandığını söyledi.

Odaya kimsenin girmediğini ve hastalığının bulaşıcı olduğunu belirten ünlü manken, herkesi virüs hakkında uyarmayı da ihmal etmedi.

Çağla Şıkel, "Hangi anne yavrusuna bakarken hastalanmaz ki. Aman dikkat! Covid'e benzemiyor" ifadelerini kullandı.

YANINA KİMSE GİREMİYOR!
Şıkel, sevimli dostu Tarçın'ın kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığının da altını çizerek şunları söyledi: "Yanıma kimseyi almamaya çalışıyorum çünkü inanılmaz bulaşıcı ama bu köpek beni asla yalnız bırakmıyor delireceğim.

43 yaşındaki Çağla Şıkel’den kötü haber: Yanına kimse giremiyor! “Serum takmaya gelen olursa...” İşte Çağla Şıkel’in sağlık durumu...

Serum takmaya gelen olursa evi ayağa kaldırıyor. Sadece çişini yapıyor hızlıca yemeği yiyor belki hop tekrar yanımda... Benden hiçbir şey istemiyor sadece beni bekliyor. Sen nasıl bir cansın Tarçın"

kel'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada hızla yayılırken ünlü modelin hayranları binlerce yorum yaptı. Sosyal medya kullanıcıları, Şıkel ve oğulları için "Geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

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