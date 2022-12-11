4 ay önce evlenen yeni gelin Petek Dinçöz’e etek boyu tepkisi! "Bu kadar kısa abartı değil mi?" Nida Büyükbayrakdar’ın biricik eşi...

İrfan Aslan adında bir evlatları olan ikili, 15 Mart 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı ve Dinçöz oğlunun eğitimi için ABD'ye taşındı.

Boşanmanın ardından çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar ile görüşmeye başlayan Dinçöz, kısa bir süre sonra yeniden nikah masasına oturdu ve hem yurda hem de yepyeni şarkılarla müzik dünyasına geri döndü.

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü şarkıcı, bu kez sosyal medyada kendisine yapılan bir yorumla gündeme geldi.

Siyah mini elbisesi ile verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlayan Dinçöz'e bir takipçisi "Bu kadar kısa abartı değil mi?" yorumunda bulundu.

Dinçöz de takipçisinin yorumuna kayıtsız kalmadı ve şu karşılığı verdi: "Nerede, nasıl giyineceğime ben karar veririm, başkası değil! Hele siz hiç değil! Lütfen siz kendiniz ile ilgilenin. Sevgiler"

İşte Petek Dinçöz'ün siyah elbiseli o pozları...

"ÇOK AŞAĞILANDIM"

Öte yandan Perek Dinçöz, geçen günlerde Okan Bayülgen'in programında yaptığı itiraflarla çok konuşuldu.

İşte Petek Dinçöz'ün açıklamalarından dikkat çeken satır başları...

Ünlü şovmen Okan Bayülgen'in sunduğu "Uykusuzlar Kulübü" adlı programa konuk olan Petek Dinçöz, romanlara konu olacak kadar zorlu bir hayat yaşadığını söyledi.

"Evlendim, çocuk doğurdum, boşandım. Sonra 16 yaşındayken âşık olduğum adamla evlendim. Şu an çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Zaman makinesine girmiş gibiyim. Türk filmi gibi bir hayatım var resmen.

Hayatım üç ciltlik kitap olur. Çocukluk, genç kızlık ve sektör. Zor bir çocukluk geçirdim. Çocuklukta hiç baba sevgisi görmedim."

"HİSSETTİĞİM YAŞ 25"

Okan Bayülgen, Petek Dinçöz'e yayında "Sen şimdi 40 yaşında mısın?" sorusunu yöneltti. Şarkıcının "Ne manyak bir soru bu ya?" diye tepki göstermesi üzerine Bayülgen sorusunu yineledi:

"42 mi, 40 mı? Ne var, bu çok güzel bir yaş değil mi?" Dinçöz "18 Okan! Şu an hissettiğim, kodladığım yaş 25. Ben sana soruyor muyum yaşını?" diyerek soruyu yanıtsız bıraktı.

Petek Dinçöz, assolist olarak en popüler gazinolarda sahneye çıktığı dönemi şöyle anlattı: "Günay'da ve Maksim'de sahne aldım.

O dönem Günay'da kimse çıkamıyordu, ben çıktım. Ama çok zorlandım. Çok aşağılandım o zamanlar. Şimdi yeni nesil hemen hakkını arıyor, tak tak tak cevaplarını veriyor.

Bizim neslimiz gibi değil hiçbiri. Benim şanssızlığım; o dönem kıyaslandığım insanlar oldu. Sonra 8 sene ara verdim."