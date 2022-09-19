Petek Dinçöz ‘7. yaş doğum günü hediyesi’ deyip biricik oğluyla birlikte paylaştı: ‘’Allah ayırmasın ablam’’

Okul hayatına son verip mankenlik yapmaya başlayan Petek Dinçöz, ilerleyen zamanlarda oyunculuğa ve şarkıcılığa da soyundu. 'Bende Kaldı', 'Foolish Casonava', 'Sandım Ki' ve daha nicesiyle müzik listelerini alt üst eden Dinçöz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuldu. 2014 yılında nikah masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile 2022 yılında boşanan şarkıcı, son olarak çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile yaptığı evlilikle adından söz ettirdi. Dinçöz şimdi ise Serkan Kodaloğlu yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İrfan Aslan ile gündem oldu. Uzun bir aradan sonra oğluyla paylaşım yapan Dinçöz kısa sürede sosyal medyaya damga vururken İrfan Aslan'ın son hali dikkat çekti. Aslan için "Babasının kopyası" yorumu yapıldı. İşte Petek Dinçöz'ün gözünden sakındığı oğlu...