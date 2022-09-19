Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler'e böyle sahip çıktı: Öyle bir çocuk değil

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile nisan ayında nikah masasına oturdu. Henüz çiftin düğünlerine dair herhangi bir kare ortaya çıkmazken ikiliden kötü haber geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla 4 aylık eşi Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurdu. Bunun üzerine bin bir türlü iddia ortaya atılırken en dikkat çekeni Mehmet Dinçerler'in boşanma kararı sonrası Hadise'ye aldığı 3 milyon TL'lik yüzüğü geri istemesi oldu. Sosyal medyada konuyla ilgili birçok yorum yapılırken dikkat çeken bir açıklamada Hadise'nin 2009-2010 yılları arasında aşk yaşadığı Sinan Akçıl'dan geldi. Akçıl, eski sevgilisinin eşi Mehmet Dinçerler'e destek çıktı. İşte Sinan Akçıl'ın o açıklaması...