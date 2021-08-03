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Pelin Öztekin derin göğüs dekolteli paylaşımıyla büyüledi!

Pelin Öztekin derin göğüs dekolteli paylaşımıyla büyüledi!
03.08.2021 20:08
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Pelin Öztekin derin göğüs dekolteli paylaşımıyla büyüledi! Pelin Öztekin, yaz aylarının gelmesi ile birlikte soluğu tatilde almıştı. Sosyal medya hesabında tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen oyuncu, bikinili pozlarıyla sık sık gündem olmuştu. Tatilin ardından yeni projesi için harekete geçen Öztekin, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımı...


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