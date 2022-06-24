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Özlem Yıldız beyaz mayosuyla plajda salına salına yürüdü! O halleri sosyal medyayı yaktı kavurdu

Özlem Yıldız beyaz mayosuyla plajda salına salına yürüdü! O halleri sosyal medyayı yaktı kavurdu
24.06.2022 22:27 - Son Güncelleme: 24.06.2022 22:37

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Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programıyla hafızlara kazınan Özlem Yıldız, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle tatil pozlarıyla çok konuşulan ünlü sunucu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve beyaz mayosuyla çektiği görüntüleri Instagram'da yayınladı. Fit haliyle tüm dikkatleri üzerine yollayan 41 yaşındaki Özlem Yıldız için "20'likleri cebinden çıkarır", "Kim der 41 yaşında" gibi yorumlar yapıldı. İşte Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımı...

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