Dilan Çiçek Deniz’den Cannes pozları! Güzelliğiyle baş döndürdü

İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Art arda paylaşımlarda bulunan Deniz; yatakta, şezlongda ve kumsalda verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşıma yorumlar peş peşe geldi. Mayosuyla sere serpe uzanan oyuncunun fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyaya damga vuran paylaşımı...