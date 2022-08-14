Haberler Magazin Videoları Özgü Namal son haliyle şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Özgü Namal son haliyle şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Özgü Namal son haliyle şaşırttı! Görenler tanıyamadı
14.08.2022 18:00 - Son Güncelleme: 14.08.2022 18:00

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:40
maııMehmet Ali Erbil’den...
Magazin 00:14
Solmaz Çiros kıvırdı sosyal...
Magazin 00:15
Songül Karlı beyaz içinde...
Magazin 00:30
Nihat Doğan’ın düğününde olay...
Magazin 00:27
Gülşen Bubikoğlu 'nostalji'...
Magazin 00:29
Müge Anlı’dan hayranlarını...
Magazin 02:32
Emel Sayın’ın acı günü!
Magazin 00:23
Ünlü sunucu Nur Tuğba...
Magazin 01:35
Nihat Doğan İranlı hayranıyla...
Magazin 03:15
Ölümden dönen Ebru korku dolu...
Magazin 00:14
Kilyos'taki görüntülerin...
Magazin 04:16
Burak Sergen ile Toprak...

Oktay Kaynarca'nın dizi setini ziyarete gitti o kareyi görenler, "Beyazları artsa da yüzü gülüyor" yorumları yaptı. Eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, çocuklarıyla birlikte geçtiğimiz günlerde Bodrum Ortakent'te görüntülenmişti. Bu kez de Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizi setini ziyarete giden güzel oyuncu, başarılı yönetmen Onur Tan'ın Instagram hesabında ortaya çıkan Özgü Namal'ın son hali kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi. Oktay Kaynarca'nın da yer aldığı Kurtlar Vadisi'nin Elif'i olarak hafızalara kazınan Özgü Namal, yıllardır ekranlardan uzaktı. İşte Özgü Namal'ın son hali...

Magazin Videoları
SON DAKİKA