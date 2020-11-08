Kim Milyoner Olmak İster tarihinde bir ilk! Buket Ela Demirel Erol hem ağladı hem ağlattı...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster, 7 Kasım 2020 Cumartesi akşamı Atv ekranlarında duygusal anlara sahne oldu. Küçük yaşta geçirdiği havale sonucunda ağır düzeyde işitme kaybı yaşayan Buket Ela Demirel Erol, Milyoner yarışmasının tarihine geçecek performansı ve hayat hikayesi ile hem takdir topladı, hem de izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Yarışmada 60 bin TL'lik soruya doğru yanıt veren Buket Hanım, bir sonraki hafta 125 bin TL için yarışacak….

Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümü ile 7 Kasım 2020 Cumartesi akşamı izleyicileri ile buluştu. Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de, yarışmacı Buket Ela Demirel Erol hem ağladı hem ağlattı.

Buket Hanım izleyenlere duygusal anlar da yaşattı. Küçük yaşta geçirdiği havale sonucunda ağır düzeyde işitme kaybı yaşayan Buket Ela Demirel Erol yaşadıklarını ağlayarak anlattı. Buket Hanım yarışmadaki başarısı ve yaşadıkları sonrası hayattaki güçlü duruşu ile izleyenlerin gönlünde adeta taht kurdu. Küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık sonrası işitme kaybı yaşayan Buket Ela Demirel Erol 7'den 70'e izleyenlerin takdirini kazandı.

İşaret dili ile Türkçe konuşma dili arasında büyük farklılıklar olduğunu ifade eden yarışmacı kendisine yöneltilen bir soruyu dil farklılığı nedeniyle anlamakta güçlük çekince yarışmada duygusal anlar yaşandı. Buket Hanım'a stüdyoda bulunan işaret dili uzmanı yardımcı olurken yarışmacı bu soruya da doğru yanıt verdi ve başarılı performansıyla tüm Türkiye'nin takdirini topladı.

BUKET ELA DEMİREL KİMDİR?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Buket Hanım, Boğaziçi Üniversitesi Dil bilim Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor ayrıca da çocuklara gönüllü olarak işaret dili dersleri veriyor.

Milyoner tarihinde bir ilkin gerçekleştiği gecede yarışmacı Buket Ela Demirel Erol aynı zamanda izleyenlere bir farkındalık mesajı da verdi. Yaşadığı işitme kaybı nedeniyle yaşamında zor süreçlerden geçen Buket Hanım programda hayat tecrübelerini anlatırken "Engel bir hastalık değil, yaşam biçimidir" sözleri ile de milyonları bu konuda farkındalığa davet etti.