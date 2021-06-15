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EDHO'nun Hamdi Baba'sı Muhammed Cangören’in memleketi şaşırttı! Kurtlar Vadisi'nin Abuzer'i bakın aslen nereliymiş!

EDHO'nun Hamdi Baba'sı Muhammed Cangören’in memleketi şaşırttı! Kurtlar Vadisi'nin Abuzer'i bakın aslen nereliymiş!
15.06.2021 13:26
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EDHO'nun Hamdi Baba'sı Kurtlar Vadisi'nin Abuzer'i bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı… Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hamdi Baba karakteri ile büyük beğeni toplayan Muhammed Cangören'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1982 yılında Türkiye'ye gelen usta oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Muhammed Cangören nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Muhammed Cangören'in memleketi…


Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hamdi Baba karakteri ile büyük beğeni toplayan Muhammed Cangören'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

70 yaşındaki oyuncunun, özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Muhammed Cangören nereli?" sorusunun yanıtını aratırken karşılaştıkları cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

EDHO'nun Hamdi Baba'sı Kurtlar Vadisi'nin Abuzer'i Muhammed Cangören aslen Afganistan'lı...

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