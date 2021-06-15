Ebru Şahin'den sosyal medya şovu! Düzgün fiziğiyle sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı

Hercai ile yıldızı parlayan Ebru Şahin sosyal medyada şov yaptı! Sere serpe uzandı… Başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Hercai'de Reyyan karakterine can veren Ebru Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman ile birlikte soluğu tatilde alan Şahin, doğayla iç içe bir pozunu Instagram hesabında paylaştı. Sere serpe uzandığı pozunu takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte düzgün fiziğiyle hayranlarından tam not alan Ebru Şahin'in o pozu…