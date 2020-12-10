Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın bugünkü programında (10 Aralık 2020) neler yaşanıyor? Yarım asırdır öldü olarak bildiği kardeşini aramak için Müge Anlı'dan yardım isteyen İbrahim Hazarlı'nın kardeşinden son dakika haberi!

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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İbrahim Bey'in aradığı kardeşiyle ilgili sıcak gelişme yaşandı. Yarım asırdır öldü bildikleri kardeşi bulundu. Çocukları olduğunu ve onların kendisini evlatlık verildiğini bilmediklerini söyleyen Sevil Hanım, Kardeşleriyle görüşmek istedi.