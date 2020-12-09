EDHO 175. son bölüm ile Atv ekranlarında yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. 6 sezondur Atv ekranlarında diziseverlere soluksuz anlar yaşatan güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır Çakırbeyli'nin, bir gün daha yaşaması için masaya düşmanlarını dahi oturttuğu yeğeni Alpaslan'a son resti geceye damga vurdu. Şahin Ağa ve Alpaslan düzenlenen saldırılardan sağ çıkarken, amcası Hızır Reis tarafından 'Bundan sonra ölmene ve öldürülmene engel olmayacağım" sözleriyle sarsıldı. İntikam yemini eden Alpaslan, EDHO 176. yeni bölüm fragmanında başına ne işler açıyor?

EDHO 175. son bölüme damga vurdu: Ölüme koşan Alpaslan'a Hızır dur demiyor! Atv'nin salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. son bölümde Şahin Ağa ve Alpaslan ölümün kıyısından döndü.

Heyecanlı anların yaşandığı EDHO son bölümün ardından EDHO 176. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu.

EDHO 176. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

EDHO 176. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı takdirde haberimizden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

EDHO SON BÖLÜM: ALPASLAN'IN MASAYI BASMASI!

Alpaslan'ın mekanına düzenlenen saldırı sonrası masanın kıymetlisi olan Şahin Ağa'nın ölüm kalım mücadelesi izleyiciyi ekran başına kilitledi. Tüm sevdiklerini birer birer kaybeden Alpaslan ise Şahin Ağa'nın vurulmasıyla soluğu masada aldı. Amcası İlyas'ın önderliğinde toplanan masayı basan Alpaslan, Yavuz ve Yaman'ı öldürmek için tam hamlesini yapmıştı ki Haşmet Façalı iki düşmanı son anda Alpaslan'ın elinden kurtardı.

EDHO SON BÖLÜM (175.) İZLE - TIKLA

HIZIR'IN ALPARSLAN'A SON RESTİ!

Yaşanan olayların ardından Haşmet Façalı ve İlyas Çakırbeyli ile hastaneye Şahin Ağa'nın yanına dönen Alpaslan'ın yanına gelen amcası Hızır Çakırbeyli, gcenin en çok konuşulan sahnesine imza attı.

Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Hızır Çakırbeyli, bir gün daha yaşaması için uğraştığı yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'ye bundan sonra onu öldürmek isteyenlerin karşısında durmayacağını söyledi. Hızır ile Alpaslan'ın arasında geçen diyaloglar ise izleyiciyi ekran başına kilitledi.